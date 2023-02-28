تراجع معدل المواليد في اليابان لأدنى مستوياته على الإطلاق

سجلت اليابان أقل معدل للمواليد في تاريخها خلال العام الماضي، ما يزيد من التحديات أمام المجتمع الذي يتقدم في العمر.

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة الثلاثاء، انخفض عدد المواليد الجدد بنسبة 5.1% إلى 799.728 ألف في عام 2022، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من قرن، في حين ارتفع عدد الوفيات بنسبة 8.9% إلى 1.58 مليون.

وتحاول الحكومة زيادة القوة العاملة من خلال تشجيع المزيد من النساء على العمل وقبول بعض المهاجرين، وقال “يوشيهيكو إيسوزاكي” نائب رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستقدم إطارًا بحلول يونيو لمضاعفة الميزانية المخصصة لسياسات تربية الأطفال.

وتعني قلة المواليد أن اليابان ستحظى بقوة عاملة ودافعي ضرائب أقل، للحفاظ على ثالث أكبر اقتصاد في العالم في السنوات القادمة، مع ارتفاع تكلفة رعاية مواطنيها المسنين، الذين يشكلون نسبة أعلى من السكان مقارنة بأي بلد آخر، ما يستنزف مالية الدولة، وقد يؤدي لجعلها أكثر دول العالم مديونية.