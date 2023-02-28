دوليات

تراجع معدل المواليد في اليابان لأدنى مستوياته على الإطلاق

منذ 6 ساعات
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سجلت اليابان أقل معدل للمواليد في تاريخها خلال العام الماضي، ما يزيد من التحديات أمام المجتمع الذي يتقدم في العمر. 

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة الثلاثاء، انخفض عدد المواليد الجدد بنسبة 5.1% إلى 799.728 ألف في عام 2022، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من قرن، في حين ارتفع عدد الوفيات بنسبة 8.9% إلى 1.58 مليون. 

وتحاول الحكومة زيادة القوة العاملة من خلال تشجيع المزيد من النساء على العمل وقبول بعض المهاجرين، وقال “يوشيهيكو إيسوزاكي” نائب رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستقدم إطارًا بحلول يونيو لمضاعفة الميزانية المخصصة لسياسات تربية الأطفال. 

 

وتعني قلة المواليد أن اليابان ستحظى بقوة عاملة ودافعي ضرائب أقل، للحفاظ على ثالث أكبر اقتصاد في العالم في السنوات القادمة، مع ارتفاع تكلفة رعاية مواطنيها المسنين، الذين يشكلون نسبة أعلى من السكان مقارنة بأي بلد آخر، ما يستنزف مالية الدولة، وقد يؤدي لجعلها أكثر دول العالم مديونية. 
 
ووفقًا للبيانات الرسمية، تواجه دول المنطقة نفس المشكلة، حيث تقلص عدد سكان الصين في عام 2022 لأول مرة منذ ستة عقود، وانخفض معدل الخصوبة في كوريا الجنوبية، وهو أدنى معدل في العالم منذ سنوات، إلى 0.78 طفل لكل امرأة في عام 2022. 

منذ 6 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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