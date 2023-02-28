دوليات

زلزال بقوة 5 درجات يضرب طاجيكستان 

منذ 5 ساعات
0 3 أقل من دقيقة

أعلن المركز الأوروبي والمتوسطي لرصد الزلازل عن وقوع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء، في طاجيكستان.

وقال المركز الأوروبي اليوم، إن مركز الزلزال يقع على بعد 5 كيلومترات جنوب غرب حي مرغب السكني الذي يعيش فيه8ر10ألف نسمة، بحسب مواقع إليكترونية عديدة.

وأضاف ان الزلزال وقع على عمق 60 كيلومترا.

وأشار المركز إلى أنه لا توجد هناك حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

وكان زلزال بلغت قوته 6.8 درجات على مقياس ريختر قد ضرب يوم الخميس الماضي أجزاء من شرق طاجيكستان، على بعد نحو 65 كيلومترا غربي حي مرغب قرب الحدود مع إقليم شينجيانج الصيني.

منذ 5 ساعات
0 3 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

تونس: إرجاء استجواب الغنوشي والتحفّظ على نائبه في قضية «تسفير متطرفين»

سبتمبر 20, 2022

العراق يعلن استرداد دفعة جديدة من أموال الأمانات الضريبية المنهوبة

ديسمبر 11, 2022

مباحثات بين البحرين والاحتلال الاسرائيلي لتوقيع اتفاق تجارة حرة 

سبتمبر 20, 2022

زعيم كوريا الشمالية يتوعّد مَن يسمح لأولاده بمشاهدة أفلام هوليوود

منذ 3 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى