عبدالعزيز الصقعبي يسأل جميع الوزراء عن الحوكمة المؤسسية للجهات الحكومية

وجّه النائب د. عبدالعزيز الصقعبي سؤالا مشتركا إلى جميع الوزراء، بشأن الدليل الوطني للحوكمة المؤسسية للجهات الحكومية.

نصّ على ما يلي:

عمم ديوان الخدمة المدنية في شهر يناير من عام 2022 على جميع الجهات «الإطار والدليل الوطني للحوكمة المؤسسية للجهات الحكومية» تنفيذا لسياسات خطة التنمية في الدولة ودعم مبادئ النزاهة والمحاسبة وسيادة القانون، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل لدى وزارتكم والجهات التابعة لكم خطة معتمدة لممارسة جميع أعمالها الفنية الإدارية والمالية وفقا لقواعد النزاهة والشفافية والحوكمة بموجب تعميم ديوان الخدمة المدنية المشار إليها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه الخطة، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى بيان السبب.

2- هل شُكلت لجنة أو فريق عمل أو استُحدثت وحدة تنظيمية جديدة (قسم – إدارة) في الوزارة والجهات التابعة لكم للإشراف على تنفيذ قواعد النزاهة والشفافية والحوكمة في جميع الأعمال الفنية الإدارية والمالية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان الاختصاصات المناطة بهذه اللجنة أو الفريق أو الوحدة التنظيمية مع إيضاح أبرز أعماله، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى بيان السبب.

3- من خطوات تطبيق الحوكمة الواردة في الإطار والدليل الوطني للحوكمة المؤسسية (تنفيذ استطلاعات خاصة لمعرفة رضاء العاملين بكل حيادية ونزاهة) فهل نفذت الوزارة والجهات التابعة لكم هذه الاستطلاعات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بنتائج هذه الاستطلاعات والإجراءات التي اتُخذت للاستفادة من نتائجها، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى بيان السبب والموعد المحدد لتنفيذها.

4- هل راجعت الوزارة والجهات التابعة لكم وطورت اللوائح والقرارات والتعاميم المنظمة لجميع أنواع المكافآت التي تُمنح للموظفين لتتوافق مع معايير النزاهة والشفافية والحوكمة؟ إذا كانت الإجابة النفي، فيرجى بيان السبب والموعد المحدد لتطوير تلك اللوائح والقرارات.

5- من خطوات تطبيق الحوكمة الواردة في الإطار والدليل الوطني للحوكمة المؤسسية (وضع منظومة متكاملة لمتابعة شكاوى واقتراحات الموظفين والجمهور تتمتع بالشفافية والنزاهة، ويتم الإعلان عن نتائج دراسة هذه الشكاوى والاقتراحات) فيرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

أ- هل وضعت الوزارة والجهات التابعة لكم منظومة لمتابعة شكاوى واقتراحات الموظفين والجمهور؟

ب- ما الجهة أو الإدارة المختصة بمتابعة ودراسة الشكاوى والاقتراحات؟

ت- بيان عدد الشكاوى والاقتراحات التي قدمت ونتائج دراستها منذ تعميم الإطار والدليل الوطني للحوكمة المؤسسية حتى تاريخه.

ث- الإجراءات المتخذة لتفادي تكرار شكاوى الموظفين والجمهور.

6- هل راجعت الوزارة والجهات التابعة لكم وطورت اللوائح والقرارات والتعاميم المنظمة (لجميع أنواع الترقيات للموظفين في مسارهم الوظيفي وفي الوظائف الإشرافية) لتتوافق مع معايير النزاهة والشفافية والحوكمة؟ إذا كانت الإجابة النفي، فيرجى بيان السبب والموعد المحدد لتطوير تلك اللوائح والقرارات.

7- هل راجعت الوزارة والجهات التابعة لكم وطورت اللوائح والقرارات والتعاميم المنظمة (للنقل والندب والتدوير داخل نفس الجهة أو من وإلى الجهة) لتتوافق مع معايير النزاهة والشفافية والحوكمة؟ إذا كانت الإجابة النفي، فيرجى بيان السبب والموعد المحدد لتطوير تلك اللوائح والقرارات.

8- هل دُرب موظفو الوزارة والجهات التابعة لكم على معايير ومبادئ وإجراءات تطبيق الحوكمة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بخطة التدريب التي نُفذت وعدد الموظفين الذين دُربوا، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى بيان السبب مع تحديد موعد تنفيذ خطة التدريب.

9- هل راجعت الوزارة والجهات التابعة لكم وطورت اللوائح والقرارات والتعاميم المنظمة (لجميع الأعمال الفنية) للتوافق مع معايير النزاهة والشفافية والحوكمة؟ إذا كانت الإجابة النفي، فيرجى بيان السبب والموعد المحدد لتطوير تلك اللوائح والقرارات.