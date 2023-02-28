دوليات

عودة 40 ألف سوري من تركيا إلى سوريا بعد الزلزال المدمّر

منذ 9 دقائق
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(رويترز) – قال مسؤول تركي وآخر في المعارضة السورية إن نحو 40 ألف سوري فروا من المناطق المتضررة من زلزال السادس من فبراير في تركيا إلى شمال غرب سوريا، الذي تسيطر عليه المعاضة في الأسبوعين الماضيين بعد أن خففت أنقرة القيود المفروضة على تحركاتهم.

وقال مازن علوش المسؤول الإعلامي في معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا إن «السوريين دخلوا عبر أربعة معابر حدودية تسيطر عليها جماعات مسلّحة سورية معارضة للرئيس السوري بشار الأسد».

وقدم علوش إحصائية أفادت بأن نحو 13500 سوري دخلوا عبر معبر باب الهوى وما يقرب من 10 آلاف عبر معبر جرابلس ونحو 7 آلاف عبر معبري باب السلام وتل أبيض حتى أمس الاثنين.

وأكد مسؤول بوزارة الدفاع التركية أن عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم بلغ 40 ألفاً حتى أمس الاثنين، مضيفاً أن العدد يتزايد يومياً.

ومنعت القيود التي فرضتها تركيا في أبريل من العام الماضي السوريين المستفيدين من الحماية المؤقتة من زيارة سوريا والعودة إلى الأراضي التركية مرة أخرى في محاولة لتشجيعهم على العودة إلى وطنهم.

وتستضيف تركيا نحو 3.5 مليون لاجئ سوري وبدأ الأتراك يعبرون عن سخطهم من وجود اللاجئين على أراضيهم.

منذ 9 دقائق
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صورة studiopress

studiopress

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