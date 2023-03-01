أردوغان: الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها رغم الزلزال

(أ ف ب) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا ستجرى في 14 مايو كما هو مخطط له، على الرغم من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير.

واستنكر الرئيس التركي الانتقادات الموجهة لحكومته على إدارتها للكارثة مؤكدا “سنعطيهم الرد المناسب في 14 مايو”.

واستبعد في نفس السياق بحكم الأمر الواقع أي إرجاء للانتخابات التي أعلن أنه سيترشح مجددا خلالها رغم الوضع في المناطق المتضررة.

ويذكر أن أكثر من 45 ألف شخص قُتلوا في 11 محافظة في جنوب تركيا وجنوب شرقها جراء زلزال السادس من فبراير.

وتزيد الحصيلة عن خمسين ألفا مع احتساب الضحايا الذين سقطوا في سوريا.

وكان الرئيس التركي اعتذر الإثنين عن التأخر الذي سجل في الأيام الأولى التالية للزلزال في تنظيم عمليات الإغاثة فيما كانت نداءات الاستغاثة تتعالى من بين الأنقاض.