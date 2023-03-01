إصابة أربعة فلسطينيين واعتقال خمسة في اقتحام للاحتلال قرب «اريحا»

(كونا) – أصيب أربعة فلسطينيين اليوم الاربعاء في اقتحام لقوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر قرب مدينة اريحا بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان ان شابا اصيب برصاص مغلف بالمعدن اطلقته قوات الاحتلال مضيفة ان إصابتين وصلتا الى مستشفى اريحا واحدة لطفل وأخرى لسيدة تعرضت للاختناق بالغاز خلال الاقتحام الاسرائيلي للمخيم.

وقال نادي الأسير في بيان ان قوات الاحتلال اعتقلت قبل انسحابها من المخيم خمسة مواطنين منهم أربعة اشقاء ونجل أحدهم وجميعهم أسري سابقون.

وكان جنود الاحتلال اقتحموا المخيم وحاصروا منزلا فيه بعد ان أطلقوا نحوه الرصاص الحي بكثافة بزعم استهدافها من تسميهم مطلوبين واستخدمت خلال ذلك مواطنا وطفله درعا بشريا.

وذكر بيان لجيش الاحتلال انه جرى اعتقال شبان يشتبه في تنفيذ اثنين منهم عملية إطلاق النار اول من امس قرب اريحا والتي ادت الى قتل مستوطن إسرائيلي.