الخارجية الأميركية توافق على قرار بيع محتمل لصواريخ جافلين إلى بريطانيا

(كونا) – أعلنت وزارة الدفاع الامريكية (بنتاغون) ان وزارة الخارجية وافقت على قرار بيع عسكري خارجي محتمل لصواريخ (جافلين) إلى المملكة المتحدة بقيمة 13ر125 مليون دولار أمريكي.

وقالت وكالة التعاون الامني الدفاعي التابعة ل(بنتاغون) في بيان مساء أمس الثلاثاء انها سلمت الشهادة المطلوبة لإخطار الكونغرس بهذا البيع المحتمل.

وأضافت الوكالة ان “هذا البيع سيدعم أهداف السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن أحد حلفاء (الناتو) الذي يعد قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في أوروبا”.

وأكدت الوكالة ان “البيع سيحسن قدرة بريطانيا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية”.