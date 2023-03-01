«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابي من شخصين يقوم بترويج المواد المخدرة

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني انه استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات وتنفيذاً لتوجيهات ومتابعة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير والدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح بالتصدي الحاسم وتوجيه ضربات استباقية لتجار ومهربي المخدرات، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شخصين يقومان بترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وتمكن قطاع الامن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (إدارة المكافحة المحلية) من ضبط تشكيل عصابي مكون من شخصين وبحوزتهما كيلو من مادة الشبو المخدرة و300 ألف حبة كبتاجون، وذلك من خلال الجهود المستمرة بتكثيف التحريات الامنية حول مهربي وتجار المخدرات، وبمواجهتهم أقرا وأعترفا بأنها تخصهما بقصد الاتجار والتعاطي.

وعليه تم إحالتهما والمضبوطات إلى جهات الإختصاص وذلك لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

