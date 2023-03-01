السعودية.. أمر ملكي بأن يكون 11 مارس من كل عام «يوم العلم»

(كونا) – أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بأن يكون يوم 11 مارس من كل عام يوما خاصا بالعلم باسم (يوم العلم).

ونص الأمر الملكي بحسب ما أوردته وكالة الانباء السعودية (واس) اليوم الاربعاء على ان ذلك يأتي انطلاقا من قيمة العلم الوطني الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها في عام 1139 هجري الموافق 1727 ميلادي والذي يرمز بشهادة التوحيد التي تتوسطه إلى رسالة السلام والإسلام التي قامت عليها هذه الدولة المباركة ويرمز بالسيف إلى القوة والأنفة وعلو الحكمة والمكانة.

وتابع الأمر انه على مدى نحو ثلاثة قرون كان هذا العلم شاهدا على حملات توحيد البلاد التي خاضتها الدولة السعودية واتخذ منه مواطنو ومواطنات هذا الوطن راية للعز شامخة لا تنكس وإيمانا بما يشكله العلم من أهمية بالغة بوصفه مظهرا من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها ورمزا للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.

وأشار الأمر الى إن يوم 27 ذي الحجة 1355 هجري الموافق 11 مارس 1937 ميلادي هو اليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز العلم بشكله الذي نراه اليوم يرفرف بدلالاته العظيمة التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء.