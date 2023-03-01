اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 11.9 نقطة

منذ 4 ساعات
0 2 دقيقة واحدة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام 11.9 نقطة ليبلغ مستوى 7256.34 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.16 في المئة.

وتم تداول 100 مليون سهم عبر 7853 صفقة نقدية بقيمة 29 مليون دينار «نحو 87.8 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4.4 نقطة ليبلغ مستوى 5544.30 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.08 في المئة من خلال تداول 43.7 مليون سهم عبر 3106 صفقة نقدية بقيمة 5.6 مليون دينار «نحو 16.9 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الأول 17.6 نقطة ليبلغ مستوى 8087.39 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.22 في المئة من خلال تداول 56.2 مليون سهم عبر 4747 صفقة بقيمة 23.3 مليون دينار «نحو 70.5 مليون دولار».

في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 4.5 نقطة ليبلغ مستوى 5698.61 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.08 في المئة من خلال تداول 40.7 مليون سهم عبر 2734 صفقة نقدية بقيمة 5.4 مليون دينار «نحو 16.3 مليون دولار».

وكانت شركات «معادن» و«الأنظمة» و«المعامل» و«صلبوخ» الأكثر ارتفاعاً أما شركات «بيتك» و«زين» و«وطني» و«كويتية» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة في حين كانت شركات «آسيا» و«مدار» و«الإنماء» و«وثاق» الأكثر انخفاضاً.

منذ 4 ساعات
0 2 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

ولي العهد السعودي بحث أمن الطاقة العالمي مع مسؤولين أميركيين كبار

سبتمبر 24, 2022

 بسبب أسعار الوقود ونقص العمالة.. توقعات بارتفاع أسعار تذاكر الطيران بنحو 25% العام المقبل

ديسمبر 8, 2022

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 27.23 نقطة

أكتوبر 13, 2022

أسعار النفط تنتعش بعد خسائر فادحة في مستهل العام

يناير 5, 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى