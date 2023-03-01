بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 11.9 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام 11.9 نقطة ليبلغ مستوى 7256.34 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.16 في المئة.

وتم تداول 100 مليون سهم عبر 7853 صفقة نقدية بقيمة 29 مليون دينار «نحو 87.8 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4.4 نقطة ليبلغ مستوى 5544.30 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.08 في المئة من خلال تداول 43.7 مليون سهم عبر 3106 صفقة نقدية بقيمة 5.6 مليون دينار «نحو 16.9 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الأول 17.6 نقطة ليبلغ مستوى 8087.39 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.22 في المئة من خلال تداول 56.2 مليون سهم عبر 4747 صفقة بقيمة 23.3 مليون دينار «نحو 70.5 مليون دولار».

في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 4.5 نقطة ليبلغ مستوى 5698.61 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.08 في المئة من خلال تداول 40.7 مليون سهم عبر 2734 صفقة نقدية بقيمة 5.4 مليون دينار «نحو 16.3 مليون دولار».

وكانت شركات «معادن» و«الأنظمة» و«المعامل» و«صلبوخ» الأكثر ارتفاعاً أما شركات «بيتك» و«زين» و«وطني» و«كويتية» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة في حين كانت شركات «آسيا» و«مدار» و«الإنماء» و«وثاق» الأكثر انخفاضاً.