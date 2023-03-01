تركيا تفرض غرامة مالية على تطبيق «تيك توك»

(كونا) – فرض مجلس حماية البيانات الشخصية في تركيا غرامة مالية على تطبيق «تيك توك» الصيني، بسبب عرض المعلومات الشخصية للأطفال وجمع البيانات بطريقة غير مصرح بها وانتهاك القانون.

وذكرت وكالة «الأناضول» التركية، أن ذلك جاء في إطار تحقيق أجراه المجلس على خلفية ورود شكاوى بشأن عدم حصول التطبيق على «موافقة صريحة»، وفقاً لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698 ووجود مخالفات في حصوله على البيانات الشخصية وتخزينها واحتوائه على العديد من الثغرات الأمنية.

وبحسب نصّ القرار المنشور في الموقع الإلكتروني للمجلس اليوم الأربعاء، فإن التحقيق تضمن فحص سياسة الخصوصية وشروط الخدمة.

وتبين أن «تيك توك» أجرى تحديثاً في يناير 2021 وقام بتغيير إعدادات الخصوصية الافتراضي لحسابات المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً.

وفي هذا الصدد قرر المجلس فرض غرامة مالية على التطبيق بقيمة مليون و750 ألف ليرة تركية (93 ألف دولار أميركي).