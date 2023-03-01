تقارير: «جنرال موتورز» تلغي 500 وظيفة لخفض النفقات

أعلنت شركة «جنرال موتورز»، إلغاء 500 وظيفة ذات دخل ثابت، بما في ذلك بعض المسؤولين التنفيذيين على المستوى العالمي.

وفي مذكرة داخلية، قال مدير الموارد البشرية أردن هوفمان: «عام 2023 هو عام بالغ الأهمية لجنرال موتورز؛ نحن ننفذ العديد من عمليات إطلاق المنتجات العالمية التي ستشكل شركتنا وصناعتنا لعقود قادمة»، بحسب شبكة «سي بي إس».

وأكد هوفمان ضرورة تحلي الشركة بالكفاءة من أجل مواجهة البيئة التنافسية، قائلاً إن الإجراء سيتبعه تطبيق أحدث معايير الأداء وسيدعم خفض التكاليف الهيكلية، وإنه يؤثر على عدد صغير من الموظفين والمديرين التنفيذيين.

ووفقًا للمذكرة، تسعى «جنرال موتورز» إلى توفير ملياري دولار على مدى العامين المقبلين، وسيأتي ذلك من «تقليل نفقات الشركة، والنفقات العامة».

في يناير، أعلنت الشركة أنها حققت صافي دخل 1.99 مليار دولار من أكتوبر حتى ديسمبر 2022، بزيادة 16% عن نفس الفترة في عام 2021.