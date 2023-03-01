رئيس الوزراء العراقي: العراق مفتاح للحل ولم يعد جزءاً من المشكلة بالمنطقة

(كونا) – قال رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني اليوم الأربعاء ان بلاده امست مفتاحا للحل في المنطقة وليست جزءا من المشكلة السياسية او الامنية فيها مؤكدا سعيها لشراكات اقتصادية مع دول الجوار.

وبحسب بيان للحكومة العراقية اكد السوداني في لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتريش الذي يزور العراق حاليا ان للعراق دورا رياديا في المنطقة وذلك من اجل ايجاد نظام اقليمي مستقر ينعكس ايجابا على الاستقرار في عموم المنطقة والعالم.

واوضح ان العراق يعمل على إيجاد شراكات اقتصادية مع دول في المنطقة ومن خارجها بحكم ما يتمتع به من ثروات طبيعية وبشرية وموقع جغرافي.

وتطرق السوداني في اللقاء إلى ما تعانيه بلاده حاليا في مجال المناخ وازدياد التصحر وشح الامطار والتي تزامنت مع سياسات مائية للدول المتشاطئة بتقليل الاطلاقات المائية او تغيير مجرى الانهر معربا عن أمله بدعم اممي لبلاده في هذا المجال.

واشار الى الشوط الذي قطعته بلاده في اغاثة النازحين واعادتهم بشكل امن إلى مناطق سكناهم داعيا بقية الدول إلى اعادة توطين النازحين حتى لا تتحول مقرات الايواء إلى محطة لاعادة الارهاب وتهديد الامن والاستقرار في المنطقة.

كما أشار الى دور فريق الامم المتحدة للتحقيق في جرائم تنظيم ما يسمى بالدولة الاسلامية «داعش» والذي من شأنه ان يسهم بجمع الادلة التي تدين عناصر التنظيم ومحاسبتهم على مااقترفوه من جرائم.

بدوره قال غوتريش ان زيارته إلى بغداد جاءت لتأكيد إلتزام الامم المتحدة بدعم العراق في ترسيخ مؤسساته الديمقراطية وتعزيز السلام والتنمية وحقوق الانسان لجميع العراقيين.

ورأى ان العراق له دور مهم ومركزي في قضية الاستقرار الاقليمي مثنيا على جهود بغداد الدبلوماسية وإلتزامها بمبادئ حسن الجوار والسيادة وسلامة الاراضي وبالتقدم في القضايا المتعلقة بالكويت ومواطني الدول الثالثة.