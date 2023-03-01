اقتصاد

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي لعامي 2023 و2024

منذ 3 ساعات
0 2 أقل من دقيقة

عدلت وكالة «موديز» توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي بالرفع لعامي 2023 و2024.

وقالت الوكالة إن التعديل جاء برفع نسبة النمو إلى 2.5% في 2023 وبنسبة 3.1% في عام 2024 من توقعاتها السابقة بنمو 1.7% في 2023 وبـ 2.6% في 2024.

ووأضافت أن تعديلها لنمو الاقتصاد في 2023 و2024 يعكس التوقعات بأن نشاط القطاع الخاص غير النفطي سيظل قوياً وذلك بحسب ما نقلت رويترز.

هذا وشمل تقرير «موديز» دولاً عدة أبرزها الهند، حيث خفضت الوكالة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الهندي إلى 6.8% للفترة 2022-2023، من توقع سابق عند 7%.

وفي الوقت نفسه، رفعت الوكالة توقعات النمو لـ 2024-2025 إلى 5.5% من 4.8% الذي كانت قد توقعته في نوفمبر 2022.

منذ 3 ساعات
0 2 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 62.6 نقطة

أكتوبر 5, 2022

الدولار الأميركي يستقر أمام الدينار.. واليورو يرتفع

نوفمبر 24, 2022

الجزائر تعلن تخصيص 40 مليار دولار للاستثمار في مجال المحروقات

يناير 13, 2023

تحويلات المصريين بالخارج تنخفض إلى 2.38 مليار دولار

سبتمبر 16, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى