«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي لعامي 2023 و2024

عدلت وكالة «موديز» توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي بالرفع لعامي 2023 و2024.

وقالت الوكالة إن التعديل جاء برفع نسبة النمو إلى 2.5% في 2023 وبنسبة 3.1% في عام 2024 من توقعاتها السابقة بنمو 1.7% في 2023 وبـ 2.6% في 2024.

ووأضافت أن تعديلها لنمو الاقتصاد في 2023 و2024 يعكس التوقعات بأن نشاط القطاع الخاص غير النفطي سيظل قوياً وذلك بحسب ما نقلت رويترز.

هذا وشمل تقرير «موديز» دولاً عدة أبرزها الهند، حيث خفضت الوكالة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الهندي إلى 6.8% للفترة 2022-2023، من توقع سابق عند 7%.

وفي الوقت نفسه، رفعت الوكالة توقعات النمو لـ 2024-2025 إلى 5.5% من 4.8% الذي كانت قد توقعته في نوفمبر 2022.