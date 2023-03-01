دوليات

هزة أرضية بقوة 4.3 درجات تضرب «قهرمان مرعش» جنوبي تركيا

منذ 3 ساعات
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(كونا) – ضربت هزة أرضية بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر مساء الأربعاء ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.
وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد» في بيان أن الهزة وقعت على عمق سبعة كيلومترات.
وأشار البيان إلى أن الهزة ضربت مدينة تورك أوغلو دون أن تخلف أضرارا وفق معلومات أولية.
كما ضرب زلزال جديد بقوة 4.4 درجات اليوم الأربعاء مدينة أنطاكيا مركز ولاية هطاي جنوب تركيا دون أن تخلف أضرارا وفق معلومات أولية.
وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد» أنه حدثت 11 ألفا و20 هزة ارتدادية بعد الزلازل التي ضربت كهرمان مرعش في شهر فبراير الماضي.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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