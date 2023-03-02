الأولى من نوعها.. مصر تطرح مزايدة عالمية لتنمية حقول البترول المتقادمة

طرحت مصر أول مزايدة عالمية من نوعها لتنمية حقول البترول المتقادمة.

وأشار طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصرية الخميس إلى أن المزايدة تشمل 8 حقول مُنتجة في منطقتي خليج السويس والصحراء الشرقية، وفقاً لـ «CNBC عربية».

وتشمل الحقول الثمان المطروحة بالمزايدة حقلي رأس بدران وخليج الزيت تحت إشراف شركة سوكو.

وشدد الملا على أن طرح هذه المزايدة لأول مرة جاء بعد دراسات جارية منذ فترة للحقول المتقادمة التي لا تزال تحتوي على كميات من الزيت الخام.

هذا ومن المقرر منح مهلة للشركات لتقديم العروض في المزايدة حتى منتصف يونيو المقبل.