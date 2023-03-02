الاتحاد الأوروبي يتوقع أن تظل سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية «متقلبة»

(كونا) – كشف الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس عن توقعات بأن تظل سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية «متقلبة».

وعزا نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش للصحفيين بعد اجتماع هو الرسمي الثاني للمجلس التوجيهي لمنصة الاتحاد الأوروبي للطاقة المكونة من ممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل ذلك إلى محدودية الكميات الجديدة المتاحة من الغاز الطبيعي المسال وفرص الانتعاش المحتمل للاقتصاد الصيني وانخفاض واردات خط الأنابيب الروسي بشكل كبير إلى أوروبا.

وقال «صحيح أننا نستفيد حاليا من شتاء أكثر اعتدالا ومن سياسة ترشيد الطاقة التي تطبقها كل من الأسر وقطاع الصناعة في الاتحاد الأوروبي فضلا عن المستويات المرتفعة نسبيا لتخزين الغاز في أوروبا وانخفاض الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الصين».

وأوضح «لذلك أعتقد أنه يجب علينا الاستفادة الكاملة من منصة الاتحاد الأوروبي للطاقة لشراء الغاز بشكل مشترك ليس فقط لحماية أنفسنا من نقص الغاز ولكن أيضا لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة».

وأشار إلى أن سعر الغاز في الاتحاد الأوروبي لا يزال «متضخما» ويفوق ما هو عليه في الولايات المتحدة بحوالي سبعة أضعاف.