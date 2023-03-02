الرئيس المصري يرفع الحد الأدنى للأجور

• السيسي يقرر رفع المعاشات وحد الإعفاء الضريبي

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مجموعة من القرارات للتخفيف على المواطنين، وبصفة خاصة الموظفين، وفقاً لصحيفة «الأهرام» المصرية.

وشملت القرارات الرئاسية المصرية، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

– بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

– بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

– بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

وقرر الرئيس المصري رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

وقرر الرئيس السيسي، زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023، و25% للمستفيدين من تكافل وكرامة.

– بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.