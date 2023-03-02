اقتصاد

«الكويت للتأمين» تحقق 42 مليون دينار أرباحاً صافية في عام 2022

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(كونا) – أعلنت شركة الكويت للتأمين تحقيقها نحو 42 مليون دينار كويتي (نحو 127.2 مليون دولار أميركي) أرباحاً صافية عن عام 2022 مقارنة مع 11.4 مليون دينار (نحو 34.5 مليون دولار) عن عام 2021 بزيادة نسبتها 268.16 في المئة.

وقالت الشركة في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الخميس، إن ربحية السهم عن عام 2022 بلغت 22.7.7 فلس مقارنة مع 61.8 فلس عن عام 2021 بزيادة نسبتها 268.15 في المئة فيما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 40 فلساً للسهم.

وأسست الكويت للتأمين عام 1960 وأدرجت في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسمالها 19.4 مليون دينار (نحو 58.7 مليون دولار) وتقوم بأعمال التأمين بجميع واستثمار رأس المال والموجودات المنقولة وغير المنقولة بالطريقة التي يقررها مجلس الادارة.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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