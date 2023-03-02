بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 30.4 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشرها العام 30.4 نقطة ليبلغ مستوى 7286.83 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.42 في المئة.

وتم تداول 100.18 مليون سهم عبر 7641 صفقة نقدية بقيمة 31.3 مليون دينار «نحو 94.8 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 16.8 نقطة ليبلغ مستوى 5561.14 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.30 في المئة من خلال تداول 30.9 مليون سهم عبر 2321 صفقة نقدية بقيمة 4.7 مليون دينار «نحو 14.2 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الأول 36.06 نقطة ليبلغ مستوى 8123.45 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.45 في المئة من خلال تداول 69.2 مليون سهم عبر 5320 صفقة بقيمة 26.6 مليون دينار «نحو 80.5 مليون دولار».

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 24.3 نقطة ليبلغ مستوى 5722.95 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.43 في المئة من خلال تداول 26 مليون سهم عبر 1991 صفقة نقدية بقيمة 4.5 مليون دينار «نحو 13.6 مليون دولار».

وكانت شركات «مدار» و«وثاق» و«كميفك» و«الإنماء» الأكثر ارتفاعاً أما شركات «بيتك» و«وطني» و«خليج ب» و«زين» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة في حين كانت شركات «الأنظمة» و«التعمير» و«الإماراتية» و«يونيكاب» الأكثر انخفاضاً.