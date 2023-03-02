روسيا: انخراط الناتو والولايات المتحدة في نزاع أوكرانيا قد يقود لصراع قوى نووية

• إذا أجرت أميركا اختبارات نووية فسيتعين علينا الرد بشكل مناسب

• واشنطن والدول الغربية تريد إلحاق «هزيمة استراتيجية» ببلادنا

(رويترز) – اتهم نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، الخميس، الولايات المتحدة باستخدام معلومات جمعتها تحت معاهدة «نيو ستارت» للحد من الأسلحة النووية، والتي علقتها روسيا الشهر الماضي، لمساعدة أوكرانيا في مهاجمة مواقع استراتيجية روسية.

قال أمام مؤتمر نزع السلاح بمقر الأمم المتحدة في جنيف، إن الخطر الاستراتيجي الأكبر على بلاده يأتي من تأجيج الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي «الناتو» للنزاع في أوكرانيا.

وحذّر من أن انخراط الولايات المتحدة والناتو في النزاع قد يقود إلى صدام مباشر بين قوى نووية، له تبعات كارثية.

وقال إن واشنطن والدول الغربية تريد إلحاق «هزيمة استراتيجية» بروسيا.

وأشار إلى أن الوضع بشأن معاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية «مقلق»، محذراً من أنه إذا أجرت الولايات المتحدة اختباراً نووياً، فسيتعين على روسيا الرد «بشكل ملائم».