«شمال الزور» تحقق 14.4 مليون دينار أرباحاً صافية في 2022

(كونا) – أعلنت شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه تحقيقها 14.4 مليون دينار كويتي «نحو 43.6 مليون دولار أميركي»، أرباحاً صافية في عام 2022 مقارنة مع 13.5 مليون دينار «نحو 40.9 مليون دولار»، في عام 2021 بزيادة نسبتها 6.8 في المئة.

وقالت الشركة في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الخميس، إن ربحية السهم في عام 2022 بلغت 13 فلساً، مقارنة مع 12 فلساً في عام 2021 بزيادة نسبتها 8.3 في المئة.

وأرجعت الشركة تحقيقها النتائج الإيجابية في البيانات المالية خلال فترة المقارنة إلى ارتفاع أداء محطة شمال الزور، فيما وافق مجلس الإدارة على توصية بتوزيع أرباح نقدية بقيمة أربعة فلوس.

وأسست شمال الزور في عام 2013 وأدرجت في بورصة الكويت في عام 2020 ويبلغ رأسمالها المصرح به 110 ملايين دينار «نحو 333.3 مليون دولار» وأغراضها بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطة شمال الزور «المرحلة الاولى».