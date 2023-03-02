اقتصاد

«شمال الزور» تحقق 14.4 مليون دينار أرباحاً صافية في 2022

منذ ساعتين
0 2 دقيقة واحدة

(كونا) – أعلنت شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه تحقيقها 14.4 مليون دينار كويتي «نحو 43.6 مليون دولار أميركي»، أرباحاً صافية في عام 2022 مقارنة مع 13.5 مليون دينار «نحو 40.9 مليون دولار»، في عام 2021 بزيادة نسبتها 6.8 في المئة.

وقالت الشركة في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الخميس، إن ربحية السهم في عام 2022 بلغت 13 فلساً، مقارنة مع 12 فلساً في عام 2021 بزيادة نسبتها 8.3 في المئة.

وأرجعت الشركة تحقيقها النتائج الإيجابية في البيانات المالية خلال فترة المقارنة إلى ارتفاع أداء محطة شمال الزور، فيما وافق مجلس الإدارة على توصية بتوزيع أرباح نقدية بقيمة أربعة فلوس.

وأسست شمال الزور في عام 2013 وأدرجت في بورصة الكويت في عام 2020 ويبلغ رأسمالها المصرح به 110 ملايين دينار «نحو 333.3 مليون دولار» وأغراضها بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطة شمال الزور «المرحلة الاولى».

منذ ساعتين
0 2 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

المركزي اللبناني سيعتمد سعر صرف 15 ألف ليرة للدولار بدايةً من فبراير

نوفمبر 22, 2022

أسعار النفط تتراجع بعد رفع الفائدة الأميركية

سبتمبر 22, 2022

وزير المالية يصدر قراراً بتعديل رسوم خدمات الشاليهات

ديسمبر 14, 2022

ارتفاع أسعار النفط بنحو 3% .. وخام برنت يتداول أعلى من 87 دولاراً

أكتوبر 3, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى