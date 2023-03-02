«عدم الانحياز»: المسؤولية الجماعية ضرورة للخروج من تداعيات «كورونا»

(كونا) – أكد المشاركون في قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز اليوم الخميس ضرورة تجديد المسؤولية الجماعية للخروج من تداعيات جائحة فيروس (كورونا – كوفيد 19).

وناقش المشاركون في القمة الإجراءات قصيرة وطويلة المدى التي تتخذها الحكومات لحماية مواطنيها من الآثار الاقتصادية السلبية للوباء وتحفيز النمو الاقتصادي بعد جائحة (كورونا).

وأشادوا بالجهود التي بذلتها أذربيجان خلال ترؤسها للحركة في فترة يمر بها العالم بتحديات متسارعة وظروف استثنائية.

وأشار المشاركون إلى ضرورة التحرك السريع وإعطاء الأولوية لدعم المجتمعات المتضررة ورفع مستوى الوعي العام وتقديم المساعدات الطارئة.

وأكد المشاركون أن التغلب على الأزمات لا يمكن أن يتم من دون حلول مبتكرة وتوحيد الجهود وإرادة سياسية صادقة وواعية.

كما سلطت النقاشات الضوء على أهمية استغلال التكنولوجيا من أجل التغلب على التداعيات التي تواجهها الدول في أعقاب الجائحة.

كما ناقش الحضور قضايا تطور الحوار متعدد الأطراف وتوسيع التعاون في مواجهة التأثير المستمر لعواقب (كوفيد 19) فضلا عن التحديات والتهديدات المتزايدة للأمن والاستقرار الدوليين.

وأكدوا أن هذه القمة تأتي تكريما لملايين الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم بسبب الجائحة وهذا ما يتوافق مع روح ومبادئ حركة عدم الانحياز التي تهدف إلى صياغة سياسات دولية تضمن تعزيز حقوق الملايين من الشعوب.

وشارك في القمة التي افتتحها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قادة حكومات ودول حوالي 70 بلدا.

وترأس ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وفد دولة الكويت في أعمال القمة.