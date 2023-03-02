مصر ترفع أسعار الوقود.. وتثبّت سعر السولار

أعلنت وزارة البترول المصرية رفع أسعار منتجات البنزين ابتداءً من اليوم الخميس، في مراجعتها الربع سنوية لأسعار الوقود، مشيرة إلى «تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار».

وزاد «بنزين 80» بمقدار 75 قرشاً، و«بنزين 92» بمقدار جنيه، و«بنزين 95» بمقدار 75 قرشاً، فيما أبقت على أسعار السولار من دون تغيير.

وأصبحت أسعار المنتجات البترولية بعد التغيير كالتالي: 8.75 جنيه للتر «بنزين 80»، و10.25 جنيه للتر «بنزين 92»، و11.50 جنيه للتر «بنزين 95».

وأعلنت رفع سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه للطن، بزيادة ألف جنيه عن السعر الذي ثبتته لجنة التسعير التلقائي بالوزارة في أكتوبر الماضي.

وثبتت اللجنة سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر، وكذلك سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

ورفعت غاز تموين السيارت ليصبح 4.50 جنيه لكل متر.