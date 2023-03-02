«ناسا»: طاقم مهمة «كرو – 6» في مدارهم بعد الإطلاق «الناجح» من مركز كينيدي للفضاء

(كونا) – أعلنت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أن أفراد طاقم مهمة (كرو – 6) التابعة لشركة (سبيس إكس) أصبحوا في مدارهم بعد الإطلاق «الناجح» للبعثة الفضائية في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا.

وأوضحت (ناسا) أنه جرى إطلاق الكبسولة الفضائية (كرو دراغون) التي يوجد على متنها رواد الفضاء وأحدهم إماراتي الجنسية على متن صاروخ (فالكون 9) التابع لشركة (سبيس إكس).

وتأتي هذه المهمة في إطار رحلة استكشافية نحو محطة الفضاء الدولية حيث سيجري الطاقم تجارب وأبحاثا علمية.

وقال مدير (ناسا) بيل نيلسون إن «برنامج طاقم العمل التجاري دليل على البراعة والقيادة الأمريكيتين في الفضاء لصالح البشرية جمعاء من خلال العلم الرائد والتكنولوجيا المبتكرة والشراكة الجديدة».

وأضاف أن طاقم مهمة (كرو – 6) «سيكون مشغولا على متن محطة الفضاء الدولية بإجراء أكثر من 200 تجربة ستساعدنا في الإعداد لمهام إلى القمر والمريخ وما بعدهما بالإضافة إلى تحسين الحياة هنا على الأرض».

يذكر أن هذه هي الرحلة الأولى لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الفضاء وهو أول رائد فضاء إماراتي يطير على متن مركبة فضائية تجارية.