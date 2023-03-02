وزير التجارة: 32 بالمئة نسبة الإنجاز بمشروع منطقة الشدادية الصناعية

(كونا) – كشف وزير التجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، أن نسبة الانجاز المحققة في مشروع منطقة الشدادية الصناعية تقارب 32 في المئة، مؤكدا حرص جميع الأجهزة المعنية على انهاء المشروع في الفترة المحددة له.

وقال الناهض في تصريح صحفي اليوم الخميس، على هامش الجولة التي أجراها في منطقة الشدادية للاطلاع على سير العمل إن المشروع يهدف إلى تحقيق جميع متطلبات النمو الاقتصادي والصناعي بتوفير الاساس لإنشاء منطقة صناعية متطورة وتزويدها بأحدث التقنيات.

وأوضح أن المشروع يتكون من ثلاث قطاعات رئيسية هي الكيميائي والأغذية والمختلطة والتي تتضمن جميعها نحو 1336 قسيمة صناعية، إذ سيدار المشروع باستخدام أساليب التنمية المستدامة خلال مدة العقد مؤكدا أن التنمية الصناعية باتت أحد مستهدفات النمو غير النفطي للكويت وخطة التنمية 2035.

وتعتبر الشدادية من أكبر المدن الصناعية في البلاد وتضم عدة صناعات منها الكيميائية والغذائية والمتنوعة فضلا عن توفير فرص عمل للكويتيين وتسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في عالم الصناعة الكويتية من ناحية المنتج وتعريفه دولياً وعالمياً، فضلاً عن تحقيق رغبات الصناعيين في عمليات التوسعة الإنتاجية.