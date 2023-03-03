اقتصاد

أسعار الذهب ترتفع متجهة نحو تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ يناير

منذ 4 ساعات
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ارتفعت أسعار الذهب الجمعة في طريقها لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف يناير، وسط تقييم المتداولين لمدى مواصلة الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة. 

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا “رافائيل بوستيك” إنه متوافق مع هدف الفائدة الذي يتراوح من 5% إلى 5.25% الذي اقترحته اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة العام الماضي، لكنه يحذر من أن المعدلات يجب أن تظل مرتفعة حتى عام 2024. 

وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أبريل بنسبة 0.47% عند 1849.10 دولار للأوقية، في تمام الساعة  10:15 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة. 

وارتفع سعر التسليم الفوري 0.37% أو 6.71 دولار إلى 1842.58 دولار للأوقية، لتصل مكاسبه المسجلة هذا الأسبوع إلى 1.6%.  

كما ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو بنسبة 1.1% إلى 21.13 دولار للأوقية، و صعد كل من السعر الفوري للبلاتين 0.44% عند 968.95 دولار، والبلاديوم 0.16% إلى 1453.91 دولار.    

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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