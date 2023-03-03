إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية 

(كونا) – أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم الجمعة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدات بالضفة الغربية تحتج على استمرار الاستيطان ومصادرة الأراضي وتندد باعتداءات المستوطنين على بلدة حوارة جنوب نابلس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صحفي إن طواقمها تعاملت مع 25 إصابة في المواجهات التي وقعت في بلدات بيتا وبيت دجن وحوارة.

واندلعت المواجهات مع قوات الاحتلال عقب مسيرات سلمية رافضة للاستيطان ومصادرة الأراضي.

واعتدى جيش الاحتلال على مسيرة سلمية بمشاركة نشطاء فلسطينيين وأجانب بعد أن منعهم من الوصول إلى حوارة والتضامن مع أهلها بعد الهجمة التي نفذها المستوطنون قبل أيام واسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين وإحراق عشرات المنازل والمنشآت التجارية وأكثر من 100 مركبة.

وعلى الصعيد ذاته زار ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف برفقة دبلوماسيين أوروبيين حوارة اليوم وأكد أن الاتحاد سيواصل المطالبة بمحاسبة المستوطنين الذين نفذوا الاعتداءات على البلدة.

وقال بورغسدورف بعد أن استمع للمواطنين الفلسطينيين الذين تحدثوا عن هجمات المستوطنين واطلع على آثار تلك الهجمات إن عنف المستوطنين يجب أن يتوقف.