السلطات الأميركية ترفض التصريح لإيلون ماسك بزرع شرائح في أدمغة البشر

رفضت إدارة الغذاء والدواء الأميركية طلب شركة الأجهزة الطبية “نيورالينك” التابعة للملياردير “إيلون ماسك”، بدء تجارب لزراعة رقائق متناهية الصغر في أدمغة البشر، بهدف علاج أمراض مستعصية مثل الشلل والعمى.

جاء ذلك بحسب ما أوردته وكالة “رويترز” نقلًا عن موظفين حاليين وسابقين داخل الشركة، والذين قالوا إن الشركة التي تأسست عام 2016 لم تتقدم بطلبها حتى أوائل العام الماضي.

وأخبرت الإدارة شركة “نيورالينك” أن هناك عشرات المسائل التي يجب معالجتها قبل إجراء اختبارات على البشر، والتي ستكون بمثابة نقطة فارقة من أجل الموافقة النهائية على المنتج.

ومن بين هذه المسائل، طالبت الإدارة بمعالجة المخاوف المتعلقة بالسلامة الرئيسية لبطاريات الليثيوم المستخدمة، وإمكانية انتقال الأسلاك الصغيرة المزروعة في الدماغ إلى مناطق أخرى، وما إذا كان يمكن إزالة الشريحة دون إتلاف أنسجة المخ.

لا تزال الشركة تعمل حتى الآن -بعد عام من رفض طلبها- على معالجة مخاوف الإدارة، لكن المصادر شككت في قدرتها على حل المسائل العالقة سريعًا.

في نهاية نوفمبر الماضي، توقع “ماسك” نجاح الشركة في الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء على إجراء التجارب البشرية بحلول هذا الربيع.