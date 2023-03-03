النفط مستقر ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

استقرت أسعار النفط اليوم الجمعة في طريقها لتسجيل مكاسب أسبوعية إذ عوض تجدد التفاؤل بشأن تعافي الطلب من الصين تأثير مخاوف الركود المتزايدة بسبب زيادة مخزونات الخام الأميركية وتشديد السياسة النقدية في أوروبا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات، بما يعادل 0.05%، إلى 84.79 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتين اثنين، أو 0.03%، إلى 78.18 دولار للبرميل.

وارتفع خام برنت حوالي 1.9% منذ بداية الأسبوع بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط للارتفاع 2.4%.

ونما نشاط التصنيع في الصين الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد، مما يعزز توقعات انتعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد إلغاء قيود مكافحة كوفيد-19 الصارمة.

ومن المتوقع أن تسجل واردات الصين المنقولة بحراً من النفط الروسي مستوى قياسيا مرتفعا هذا الشهر مع استفادة المصافي من الأسعار المنخفضة.

وأدت تصريحات أدلى بها رافائيل بوستيك رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا وقال فيها إنه يجب على الفدرالي الأميركي مواصلة رفع أسعار الفائدة بزيادة “ثابتة” بمقدار ربع نقطة مئوية، لتهدئة المخاوف في الولايات المتحدة وساعدت في دعم أسعار النفط أمس الخميس حتى بعد بيانات البطالة القوية.

ومع ذلك، لا تزال السوق تتوخى الحذر من ارتفاع أسرع من المتوقع في أسعار المستهلكين في فرنسا وإسبانيا وألمانيا، مما يعزز توقعات إقدام البنك المركزي الأوروبي على مزيد من رفع الفائدة.

وارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى معدل سنوي أعلى من المتوقع عند 8.5% في فبراير شباط، وفقاً لتقدير أولي من وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي.