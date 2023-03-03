دوليات

زلزال بقوة 5 درجات يضرب قهرمان مرعش التركية 

منذ ساعتين
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ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، فجر الجمعة، ولاية قهرمان مرعش جنوب تركيا، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” في بيان، إن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 05:53 ( بتوقيت غرينتش).

وأضافت الأناضول، نقلا عن الإدارة التركية، أن الزلزال وقع على عمق 6.95 كيلومترات تحت سطح الأرض، ومركزه قضاء “أونيكي شباط”.

وفي 6 فبراير الماضي، هز زلزالان مدمران جنوب تركيا وشمال سوريا، بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلف دمارا كبيرا.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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