زلزال بقوة 5 درجات يضرب قهرمان مرعش التركية 

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، فجر الجمعة، ولاية قهرمان مرعش جنوب تركيا، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” في بيان، إن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 05:53 ( بتوقيت غرينتش).

وأضافت الأناضول، نقلا عن الإدارة التركية، أن الزلزال وقع على عمق 6.95 كيلومترات تحت سطح الأرض، ومركزه قضاء “أونيكي شباط”.

وفي 6 فبراير الماضي، هز زلزالان مدمران جنوب تركيا وشمال سوريا، بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلف دمارا كبيرا.