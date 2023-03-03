دوليات

سوريا.. 3867 هزة ارتدادية منذ زلزال السادس من فبراير 

منذ 3 ساعات
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(كونا) – أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا الجمعة أن عدد الهزات الارتدادية التي سجلت منذ السادس من فبراير الماضي وحتى اليوم بلغ 3867 هزة.
وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن المركز سجل هذه الهزات ضمن المساحة المحددة بين خطي العرض 32 و 39 درجة وخطي الطول 33 و43 درجة.
ووفق الوكالة تم تسجيل 1943 هزة شدتها 2 إلى 3 درجات على مقياس ريختر و1502 هزة شدتها من 3 إلى 4 درجات و378 هزة شدتها من 4 إلى 5 درجات و33 هزة شدتها من 5 إلى 6 درجات و4 هزات شدتها أكثر من 6 درجات على مقياس ريختر إضافة إلى تسجيل الزلزال الذي بلغت شدته 7.5 درجات والزلزال الكبير الذي بلغت شدته 7.8 درجات فيما سجلت باقي الهزات أقل من درجتين على مقياس ريختر.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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