شاب لبناني ينتحر بطلق ناري.. بسبب الأوضاع المعيشية

أقدم شاب لبناني يدعى موسى الشامي على الانتحار، تاركاً رسالة صوتية لأحد أصدقائه يعزو فيها سبب الانتحار إلى الوضع المعيشي الصعب في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان، وفقدان المواطنين أدنى مقومات الحياة.

وعُثر على جثة الشامي، الأربعاء، أمام منزله في بلدة دير الزهراني جنوبي لبنان، مصابة بطلق ناري وإلى جانبها سلاح حربي.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي برسالة موسى إلى صديقه علّوش، التي يتحدث فيها بصوت حزين ومتقطع بين البكاء والألم والغصة، ويرجوه الاعتناء بعائلته، ولا سيما طفلته جوري، ويخبره بأنه لم يعد قادراً على التحمل في ظل الظروف المعيشية الصعبة، ما يجعله عاجزاً عن تأمين قوت زوجته وطفليه.

ووفق الرسالة المسجلة، قال موسى لصديقه: لم أجد شخصاً غيرك أراسله، أنت أكثر من أعرفهم صاحب القلب القوي ويدرك كيفية التصرف، أنا موجود الآن أمام المبنى وسوف أقدم على الانتحار، اهدأ وانتبه لنفسك ولدعاء وجواد وجوري، هؤلاء أمانة في رقبتك.

وتابع: سامحني، أنا لم أؤذك يوماً والله يشهد، وقل لدعاء، موسى يحبك كثيراً، ولكن لم يعد قادراً على التحمل، تعبت، سامحني، واجعل الكل يسامحني، ولا تدع أحداً يتحدث عني بالسوء.

وختم: دعاء وجواد وجوري أمانة برقبتك، أهم شيء جوري، لكن لم أعد قادراً على التحمل، تعبت وقرفت.