مصر تدين تصريحات وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمحو قرية فلسطينية

(كونا) – دانت مصر اليوم الجمعة ب”أشد العبارات” تصريحات تحريضية لوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي دعا فيها إلى “محو” قرية (حوارة) الفلسطينية.

ونددت وزارة الخارجية المصرية في بيان بما تمثله هذه التصريحات من “تحريض خطير وغير مقبول” على العنف يتنافى مع كافة القوانين والأعراف والقيم الأخلاقية ويفتقر للمسؤولية التي يجب أن يتحلى بها أي مسؤول يشغل منصبا رسميا.

وأكدت الموقف المصري الداعي الى ضرورة وقف الأعمال الاستفزازية أو التحريضية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ووضع حد للاجراءات الأحادية بهدف تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتهيئة المناخ لاستئناف عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

وقالت ان ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.