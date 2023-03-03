«ناسا» تعلن عن التحام المركبة «كرو دراجون» بمحطة الفضاء الدولية 

(كونا) – أعلنت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية ناسا عن وصول مركبة الفضاء كرو دراجون التابعة لشركة سبيس إكس إلى محطة الفضاء الدولية اليوم الجمعة وعلى متنها رائدا فضاء أمريكيان ورائد فضاء روسي وآخر إماراتي لبدء مهمة علمية تستغرق ستة أشهر.

وقالت في بيان إن عملية الالتحام تأخرت قليلا بسبب خلل اكتشفه الفريق على متن المركبة خلال مناورات الالتحام مع محطة الفضاء الدولية.

والتحمت المركبة الفضائية التي يطلق عليها اسم إنديفور بعد ما يقرب من 25 ساعة من إطلاقها من مركز كنيدي للفضاء التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا.