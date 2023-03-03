«وول ستريت جورنال»: الإمارات تجري نقاشاً داخلياً لمغادرة «أوبك».. و«رويترز» تنفي

(رويترز) – تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الإمارات العربية المتحدة أجرت نقاشاً داخلياً بشأن مغادرة أوبك وضخ مزيد من النفط، لكنها عادت بعض الخسائر بعد أن قال مصدر لرويترز إن هذا غير صحيح.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 84.04 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 1456 بتوقيت جرينتش، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتًا أو 0.7% إلى 77.59 دولارًا، كلا المعيارين قد انخفضا بأكثر من دولارين في وقت سابق.

وقال مصدر مطلع على الأمر لرويترز إن التقرير الذي يفيد بأن الإمارات العربية المتحدة تفكر في ترك منظمة البلدان المصدرة للبترول بعيد كل البعد عن الحقيقة.

وكان تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، قال إن الإمارات مضطرة لضخ أقل بكثير مما تستطيع، مما يضر بعائداتها النفطية، وأنها تدفع منذ فترة طويلة لضخ المزيد من النفط، موضحاً أنها تجري مناقشة داخلية حول مغادرة أوبك، وهو قرار من شأنه أن يهز الكارتل ويقوض قوتها في أسواق النفط العالمية، وهو ما نفته شبكة رويترز.