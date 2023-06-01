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    منذ 14 ساعة

    جمعيات النفع العام.. شريك رئيسي في مراقبة الانتخابات البرلمانية

    (كونا) – تلعب جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني في البلاد ادوارا مهمة في خدمة المجتمع وبث الوعي فيه ومعالجة…
    منذ يوم واحد

    207 مرشحين ومرشحات يخوضون انتخابات أمة 2023

    • بعد إغلاق باب التنازل اليوم • إجمالي عدد المرشحين المتنازلين بلغ 40 مرشحاً ومرشحة (كونا) – أغلق باب التنازل…
    منذ 3 أيام

    عبدالوهاب العيسى: أبارك لأصحاب المشاريع الحرة موافقة «القوى العاملة» على صرف دعم العمالة

    • بهذا يكون قد تحقق الوعد الانتخابي واكتمل مشروع الوظيفة الحرة بشكل كامل • تفاصيل القرار ستكون في الندوة التي…
    منذ 4 أيام

    النيابة: حبس وسطاء لمرشحين في الخامسة في وقائع شراء الأصوات

    أمرت النيابة العامة، اليوم الأحد، بحبس وسطاء لمرشحين في الدائرة الانتخابية الخامسة على ذمة التحقيق. واستدعت النيابة مرشحين في الدائرة…
    منذ 4 أيام

    «الداخلية»: كشف شبكة وسطاء وسماسرة لشراء أصوات الناخبين

    ذكرت وزارة الداخلية، أن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، تمكّن من كشف شبكة وسطاء وسماسرة لعمليات شراء…
    منذ أسبوع واحد

    «الدستورية» ترفض الطعن على بطلان حكمها لمجلس الأمة 2022

    قررت المحكمة الدستورية رفض الطعن المقام من نواب سابقين على بطلان حكمها لمجلس الأمة 2022.
    منذ أسبوعين

    مرشح الدائرة الرابعة فايز الجمهور يدعو لحضور عشاء افتتاح مقره الانتخابي.. غداً الأحد

    دعا مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق فايز الجمهور، اليوم، إلى حضور عشاء افتتاح مقره الانتخابي، غداً الأحد. وقال الجمهور، «أتشرف…
    منذ أسبوعين

    مرشح الدائرة الثالثة مبارك العرو لحضور افتتاح مقره الانتخابي.. غداً الأحد

    دعا مرشح الدائرة الثالثة الوزير والنائب السابق مبارك العرو، اليوم، لحضور افتتاح مقره الانتخابي، غداً الأحد. وقال العرو عبر حسابه…
    منذ أسبوعين

    «الداخلية»: 9 مواطنين نظّموا فرعية في انتخابات أمة 2023.. بالدائرة الرابعة

    ضبطت وزارة الداخلية فرعية في انتخابات مجلس الأمة 2023، في الدائرة الرابعة وأحالتها إلى النيابة العامة، شارك فيها 9 مواطنين،…
    منذ أسبوعين

    مرزوق الخليفة ينفي أنباء شطبه من انتخابات «أمة 2023»

    نفى مرشح الدائرة الرابعة مرزوق الخليفة أنباء شطبه من انتخابات «أمة 2023». وقال عبر حسابه في تويتر «غير صحيح أبداً…

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