(كونا) – استقر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 0.307 فيما انخفض سعر صرف اليورو بنسبة…
نفى حاكم المصرف المركزي رياض سلامة الجمعة في ختام جلستي استماع إليه بحضور محققين أوروبيين تحويل أي أموال من مصرف…
ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن النائب الأول لرئيس…
ذكرت الإدارة الاعلام للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن مديرية أمن…
ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أنه استمراراً للانتشار…
ذكرت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن رجال الأمن تعاملوا مع بلاغ…