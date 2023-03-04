اقتصاد

إعادة تشكيل لجنة استثمار أموال «التأمينات».. برئاسة وزير المالية

منذ ساعتين
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أصدر وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد قراراً بتعديل تشكيل لجنة استثمار أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية، حيث نصّ القرار المعدل على أن تكون اللجنة برئاسة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

يُذكر أن قطاع الاستثمار والعمليات يدير صندوق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حيث يعمل على تحقيق عائد يساوي معدل الخصم من التزامات المعاشات التقاعدية وذلك باتباع خطة التوزيع الاستراتيجي لأصول المؤسسة والمعدة من شركة (Cambridge Associates) والتي تمت الموافقة عليها من لجنة الاستثمار في مارس 2016.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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