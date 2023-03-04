أمنيات

«الجمارك»: إحباط 3 محاولات تهريب مواد مخدرة في مطار الكويت «T5»

منذ 3 ساعات
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أحبطت الإدارة العامة للجمارك 3 محاولات لتهريب مواد مخدرة حيث اشتبهت مفتشة في مطار الكويت T5 في وافد عربي قدم من موطنه، وتبين انه حاول إخفاء كيس صغير شفاف بداخله عملة ورقية تحتوي على مادة الشبو، كما عُثر كذلك على 10 كبسولات من المؤثرات العقلية داخل محفظة صغيرة.
وفي الضبطية الثانية اشتبه المفتش الجمركي في محتويات حقيبة سوداء اللون أثناء عرضها على جهاز الكشف قادمة من دولة آسيوية، وبعد التدقيق عليها عثر بداخلها على 80 كيساً صغيراً تحتوي على مادة الحشيش المخدرة وجرى توقيف المهرب وهو آسيوي، أما الضبطية الثالثة، فقد تم ضبط مسافر قادم من إحدى الدول الآسيوية بعد أن عُثر معه على كوكتيل من المخدرات تنوّعت بين الماريغوانا وشمع الماريغوانا وكاكاو.
من جانبه، أشاد مدير عام الإدارة العامة الجمارك سليمان الفهد بالمجهود الكبير الذي يقوم به المفتشون الجمركيون في جميع المنافذ، وتوجّه بالشكر إلى جميع العاملين في مطار الجزيرة، مؤكداً أن المفتشة الجمركية هي «أخت الرجال»، وأنها تلعب دوراً كبيراً في التفتيش الجمركي، وأثبتت وجودها في العمل الميداني.

منذ 3 ساعات
0 2 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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