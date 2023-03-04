دوليات

العثور على مخترع لقاح «سبوتنيك v» الروسي المضاد لكورونا.. مقتولاً في شقته

منذ 45 دقيقة
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عثرت الشرطة الروسية، الخميس، على مخترغ لقاح «سبوتنيك v» المضاد لفيروس كورونا، أندري بوتيكوف، مقتولاً في شقته، في موسكو.
وقالت السلطات الروسية إن الجريمة جنائية، بينما كشفت وسائل إعلام محلية أن الرجل لقي حتفه، بعد مشادة مع شخص حاول التسلل لشقته التي تقع وسط موسكو.
وتم تحديد بوتيكوف على أنه الرجل الذي تم اكتشافه ميتا خنقا في منزله في شارع روغوفا في 2 مارس، وفق ما أفادت مجلة «نيوزويك» الأميركية.
وتم العثور على عالم الفيروسات الروسي ميتا، صباح أمس الخميس، بحسب ذات المصادر.
وبوتيكوف، واحد من 18 عالما طوروا لقاح سبوتنيك الذي عُرض على المواطنين الروس خلال فترة وباء كورونا.
وفتحت لجنة التحقيق الروسية «ICR» تحقيقا لمعرفة ملابسات الجريمة، بينما قالت الصحافة المحلية إن رجلا يبلغ 29 عاما خنق العالم بحزام أثناء خلاف بينهما قبل أن يفر. 
ولم تعرف بعد كل حيثيات القضية، بينما لم تصدر السلطات الأمنية أي بيان تؤكد هوية القاتل أو الأسباب التي أدت إلى القتل.

منذ 45 دقيقة
0 2 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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