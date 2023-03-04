اقتصاد

تراجع عائدات وأرباح «تويتر» المعدلة 40% في ديسمبر

منذ ساعتين
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(رويترز) – قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن أشخاص مطلعين إن شركة تويتر سجلت انخفاضا سنويا بنسبة 40 في المئة في كل من الإيرادات والأرباح المعدلة لشهر ديسمبر .

ويأتي هذا التقرير بعد أن خفض العديد من المعلنين إنفاقهم على منصة التواصل الاجتماعي بعد أن تولى إيلون ماسك مسؤولية الشركة في 27 أكتوبر مما أدى إلى انخفاض بنسبة 71 في المئة في الإنفاق الإعلاني على تويتر خلال شهر ديسمبر وذلك طبقا لبيانات شركة الأبحاث الإعلانية ستاندرد ميديا اندكس.

ولم ترد تويتر على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

وكان ماسك قد حذر في نوفمبر تشرين الثاني الماضي من احتمال إفلاس تويتر وقال في ديسمبر إن الشركة في طريقها لتحقيق “نقطة التعادل تقريبا للتدفق النقدي” في عام 2023.

وسددت تويتر أول دفعة فائدة في يناير على قرض قدمته البنوك للمساعدة في تمويل شراء الملياردير ماسك لشركة التواصل الاجتماعي العام الماضي.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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