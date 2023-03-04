دوليات

رئيسة البرلمان الأوروبي تصل إلى أوكرانيا

منذ 3 ساعات
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وصلت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إلى أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة أنباء «يوكرين فورم» الأوكرانية، اليوم السبت.

وفي تغريدة لها باللغتين الإنجليزية والأوكرانية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت ميتسولا: «أمر جيد أن أعود إلى أوكرانيا، مع هؤلاء المواطنين الشجعان الذين ألهموا العالم، مع هؤلاء الأبطال الذين يرفضون الاستسلام. مع الذين ضحوا بكل شيء من أجل قيمنا. مع الأوروبيين الذين يقع وطنهم داخل الاتحاد الأوروبي».

يشار إلى أن ميتسولا كانت أول سياسية أوروبية تزور أوكرانيا وتتحدث أمام نواب البرلمان الأوكراني في أبريل الماضي، عندما كان الوضع حول العاصمة مشوباً بالتوتر الشديد.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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