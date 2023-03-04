غوتيريش: الدول الغنية تخنق الفقيرة بمعدلات فائدة «جشعة»

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، بخنق دول العالم الغنية البلدان الفقيرة بمعدلات فائدة «جشعة» وأسعار وقود مرتفعة.

وأكد في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً الذي تستضيفه الدوحة، أن على الدول الثرية تقديم 500 مليار دولار سنوياً لمساعدة تلك «العالقة في حلقات مفرغة» تعرقل جهودها الرامية لتعزيز اقتصاداتها وتحسين الصحة والتعليم.

وفي تصريحات وجهها إلى البلدان الفقيرة قال: «في ظل حرمانكم من السيولة، العديد منكم محروم من الوصول إلى أسواق رأس المال بفعل معدلات فائدة جشعة».

يُعقد المؤتمر المعني بـ46 دولة مصنّفة ضمن أقل الدول نمواً في العالم عادة كل 10 سنوات، لكنه أُرجئ مرتين منذ عام 2021 بسبب وباء «كوفيد».

واللافت أن دولتين من أفقر الدول في العالم غير ممثلتين في الدوحة نظراً لعدم اعتراف الأمم المتحدة بحكومتيهما، وهما بورما (ميانمار) وأفغانستان.

ولم يحضر كذلك أي من قادة القوى الاقتصادية الكبرى في العالم.