مصدران ينفيان تقريراً إعلامياً حول دراسة الإمارات الخروج من أوبك

قال مصدران مطلعان لـ«رويترز» إن التقرير الإعلامي بشأن دراسة الإمارات الخروج من أوبك «بعيد عن الحقيقة».

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الإمارات تشهد نقاشاً داخلياً حول الخروج من منظمة البلدان المصدرة للبترول.

وانخفضت أسعار النفط بنحو دولارين للبرميل بعد التقرير الذي نشرته «وول ستريت جورنال»، في الوقت الذي أشار فيه محللون إلى مخاوف من أن هذا قد يؤثر على ما يطلق عليه اتفاق أوبك+ الذي أبرمته أوبك مع روسيا ودول أخرى غير أعضاء بها بهدف خفض الإنتاج.

وقال مصدر آخر سألته «رويترز» عن تقرير وول ستريت جورنال «هذا بالتأكيد ليس مطروحاً على طاولة المناقشات».

وأوقف النفط سلسلة تراجعه في وقت لاحق يوم الجمعة، وبحلول الساعة 1740 بتوقيت غرينتش ارتفع خام برنت 78 سنتاً إلى 85.52 دولاراً للبرميل.

وتتمتع الإمارات بعضوية أوبك وهي ثالث أكبر منتج للنفط في المنظمة بعد السعودية والعراق وأحد الأعضاء القلائل الذين لديهم طاقة إنتاجية كبيرة غير مستخدمة.

وأبرمت أوبك+، المؤلفة من أوبك وروسيا ودول أخرى منتجة للنفط، اتفاقاً لخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً أي نحو اثنين بالمئة من الطلب العالمي خلال عام 2023 لدعم السوق.

ولم يصدر تعليق رسمي من الإمارات حتى الآن.

وكان وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي قد صرح العام الماضي بأن خطط بلاده لزيادة طاقتها الإنتاجية لا تعني أنها ستترك أوبك.