مصرع 7 أشخاص جراء عواصف وأعاصير جنوب الولايات المتحدة

قتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص، وانقطعت الكهرباء عن ملايين السكان بسبب العواصف التي أدت إلى أعاصير وأمطار غزيرة بمناطق في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، في بيان، إن عاصفة قوية تحركت إلى الشمال الشرقي، وستتسبب في تساقط ثلوج كثيفة من جنوب شرق ولاية ميشيغان إلى ولاية نيويورك، محذرة من أن مناطق من وسط نيويورك وجنوب نيو إنغلاند قد تشهد تساقط ثلوج يزيد منسوبها عن 30 سنتيمترا بحلول ظهر اليوم.

إلى ذلك، أفاد آندي بشير حاكم ولاية كنتاكي، في تصريحات، بأن إعصارين على الأقل نجما عن العاصفة اجتاحا المنطقة الغربية من ولايته يوم أمس، مشيرا إلى أن شخصين على الأقل لقيا حتفهما في الطقس السيئ، ولكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى.

وإلى جانب الأعاصير، قال بشير إن العواصف الرعدية في كنتاكي أثارت رياحا بسرعة تزيد عن 128 كيلومتر في الساعة.

من جهتها، ذكرت كاي آيفي حاكمة ولاية ألاباما، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في العاصفة في الولاية، دون أن تقدم أي تفاصيل أخرى.

كما كشفت إدارة شرطة مقاطعة سكوت التابعة لولاية أركنسو أن رجلا قتل عندما جرفته مياه الفيضانات في نهر ارتفع منسوب مياهه.

بدوره، لفت تيت ريفز حاكم ولاية مسيسيبي، على حسابه بوسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن عواصف ليلية أثارت رياحا عاتية أدت إلى وفاة شخص، كما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 1.4 مليون منزل وشركة في الولايات التي تأثرت بالعاصفة.

وتتعرض الولايات المتحدة سنويا لعشرات الأعاصير المدمرة، حيث كان آخرها ذلك الذي ضرب ولاية لويزيانا، خلال منتصف ديسمبر الماضي، تاركا وراءه ثلاثة قتلى، وخسائر مادية بعشرات المليارات من الدولارات.