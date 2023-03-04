دوليات

وزير المالية الصهيوني يتراجع عن تصريحه حول «محو» بلدة حوارة الفلسطينية

منذ ساعتين
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تراجع وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش، اليوم السبت، عن تصريحاته حول «محو» بلدة حوارة الفلسطينية في الضفة الغربية، ووصفها بأنها «زلة لسان».
ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن سموتريتش، زعيم حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، قوله إنه أخطأ في اختيار كلماته بشأن حوارة، مشيرا إلى أن تصريحاته خرجت وسط جيشان المشاعر.
لكن الوزير الإسرائيلي رفض اعتبار ما حدث من المستوطنين واقتحامهم حوارة وإضرامهم النار في منازل وسيارات إرهابا.
وقال سموتريتش إن اقتحام حوارة في نابلس بالضفة الغربية يمثل جريمة قومية خطيرة جدا لكنها ليست إرهابا.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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