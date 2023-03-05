اقتصاد

الدولار الأميركي واليورو يستقران أمام الدينار

منذ ساعة واحدة
0 2 أقل من دقيقة

(كونا) – استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 0.306 كما استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 0.326 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني، إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 0.30 في المئة إلى 0.369 والفرنك السويسري بنسبة 0.65 في المئة لمستوى 0.327 دينار في حين استقر الين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. 

منذ ساعة واحدة
0 2 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

تشكيل لجنة عليا في مصر لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية

ديسمبر 18, 2022

أسعار النفط تنتعش بعد خسائر فادحة في مستهل العام

يناير 5, 2023

السيسي يُلزم الحكومة بحل «مشكلات المستثمرين».. خلال شهرين

سبتمبر 27, 2022

أسعار النفط تنخفض مع صعود الدولار وبيانات التضخم الأميركية

أكتوبر 12, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى