الرئيس المصري: حريصون على مواصلة التعاون مع الإمارات في مختلف المجالات 

(كونا) – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد اعتزاز بلاده بعلاقاتها القوية والمتميزة مع الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد والحرص على مواصلة التعاون المثمر والبناء في مختلف المجالات بما يحقق مصالح شعبي البلدين.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ أبو ظبي» محمد الشامسي.

وقال فهمي إن الشامسي أعرب خلال اللقاء عن تطلع مجموعة موانئ أبو ظبي إلى تعزيز التعاون مع مصر في ضوء العلاقات الأخوية القوية بين الدولتين والشعبين وفي ظل ما تتمتع به مصر من مقومات فريدة تجعلها مركزا لوجستيا إقليميا وعالميا.

وثمن الشامسي ما شهدته مصر في السنوات الماضية من تقدم سريع ومطرد خاصة من ناحية توسيع وتحديث بنيتها الأساسية لتصبح ذات مستوى عالمي في مختلف القطاعات بما يحدث طفرة نوعية في قدرة البلاد على استقبال الاستثمارات ودعم حركة التجارة الإقليمية والدولية.