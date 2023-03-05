اقتصاد

«المركزي»: السيولة المحلية ترتفع 6.62% سنوياً.. بختام يناير 2023

منذ 3 ساعات
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ارتفع حجم السيولة المحلية في الكويت بختام شهر يناير 2023 بنسبة 6.62% سنوياً؛ وذلك وفق الإحصائية الشهرية المحدثة الصادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم الأحد.
وسجلت السيولة المحلية في القطاع المصرفي الكويتي «عرض النقد 2» نحو 39.04 مليار دينار خلال يناير الماضي، مقابل 36.62 مليار دينار في يناير 2022.
وعلى أساس شهري، ارتفعت السيولة المحلية في الكويت بنسبة 1.59% عن مستواها في ديسمبر 2022 البالغ 38.43 مليار دينار.
وتراجع النقد المتداول خارج البنوك المحلية في الكويت، خلال شهر يناير الماضي بنسبة 3.93% على أساس سنوي.
وكشفت البيانات عن انخفاض النقد المتداول في يناير الماضي إلى 1.67 مليار دينار، مقارنة بـ 1.74 مليار دينار في يناير العام الماضي.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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