بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 32.9 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 32.9 نقطة ليبلغ مستوى 7319.80 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.45 في المئة.

وتم تداول 100.5 مليون سهم عبر 5348 صفقة نقدية بقيمة 21.17 مليون دينار «نحو 64.14 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 10.19 نقطة ليبلغ مستوى 5550.95 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.18 في المئة من خلال تداول 49.6 مليون سهم عبر 2253 صفقة نقدية بقيمة 6.2 مليون دينار «نحو 18.7 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الأول 48.13 نقطة ليبلغ مستوى 8171.58 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.59 في المئة من خلال تداول 50.9 مليون سهم عبر 3095 صفقة بقيمة 14.9 مليون دينار «نحو 45.14 مليون دولار».

في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 4.2 نقطة ليبلغ مستوى 5718.68 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.07 في المئة من خلال تداول 44.9 مليون سهم عبر 1906 صفقات نقدية بقيمة 5.9 مليون دينار «نحو 17.8 مليون دولار».

وكانت شركات «أركان» و«يوباك» و«عمار» و«الأنظمة» الأكثر ارتفاعاً أما شركات «بيتك» و«أجيليتي» و«استهلاكية» و«وطني» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة في حين كانت شركات «الأولى» و«قيوين أ» و«نابيسكو» و«البيت» الأكثر انخفاضاً.